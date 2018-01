Spektakulär ins Jahr 2018

Fröhlich, laut und farbenfroh begrüßen Milliarden Menschen auf der ganzen Welt das Jahr 2018. Imposante Feuerwerke dürfen dabei natürlich nicht fehlen: Besonders spektakulär ging es wie jedes Jahr in Sydney zu - dieses Mal sogar mit einem Regenbogenfeuerwerk. Auf der ganzen Welt verwandeln sich die Innenstädte der Metropolen in glitzernde Partymeilen - so auch in Hongkong, Moskau, Wien und Co.

