Tausende sitzen am Innsbrucker Flughafen fest

Hartnäckiger Bodennebel hat am Silvestertag den Betrieb am Flughafen Innsbruck lahmgelegt. Lediglich am Morgen konnte noch eine Maschine von Innsbruck in Richtung Frankfurt starten. Tausende Passagiere sitzen fest.

