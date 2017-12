Einbrecher räumen Schultresor aus

In der Nacht auf heute brachen Unbekannte in die Neue Mittelschule in Strobl (Salzburg) ein. Aus mehreren Handkassen und einem Tresor stahlen die Täter Bargeld in unbekannter Höhe. Der Sachschaden im Schulgebäude ist beträchtlich.

