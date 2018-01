US-Polizei nahm Mann mit mehreren Waffen in Hotel fest

Kurz vor einer großen Silvesterparty in einem texanischen Hotel hat die Polizei in Houston dort einen Mann mit zahlreichen Waffen festgenommen. Es müsse nun geklärt werden, ob der Mann böse Absichten gehabt habe, teilte die Polizei gestern mit. Die Nachricht weckte Befürchtungen vor einem ähnlichen Fall wie in Las Vegas, als ein Schütze aus einem Hotelzimmer heraus 58 Menschen erschossen hatte.

Die Polizei sei kurz nach Mitternacht wegen eines betrunkenen „aggressiven Verdächtigen“ ins „Hyatt Regency“ in Houston gerufen worden, erklärte der Beamte Gordon Macintosh in einem Videointerview mit der Onlineausgabe des „Houston Chronicle“. Weil der Mann zunächst nicht auf die Anweisungen der Polizisten reagiert habe, sei Verstärkung gerufen worden.

Im Hotelzimmer des Verdächtigen wurden dann mehrere Schusswaffen gefunden, wie Macintosh sagte. In anderen Medienberichten hieß es, unter anderem seien ein halbautomatisches Sturmgewehr vom Typ AR-15, eine Schrotflinte und eine Pistole sowie eine große Menge an Munition gesichert worden.

Silvesterparty soll trotzdem stattfinden

Der Mann wurde wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Allerdings sei er so betrunken gewesen, dass er zunächst nicht habe verhört werden können, sagte Macintosh.

Ein Hotelangestellter sagte, die Silvesterparty werde trotz des Zwischenfalls wie geplant stattfinden. Die Feier sollte sich über vier Etagen erstrecken.

Am 31. Oktober hatte ein 64-Jähriger aus seinem Hotelzimmer in Las Vegas heraus in die Zuschauermenge eines Country-Konzerts gefeuert und 58 Menschen getötet sowie fast 500 weitere verletzt. Danach nahm er sich offensichtlich das Leben. Es war das schlimmste Blutbad in der jüngeren Geschichte der USA.