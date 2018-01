Neujahrsbaby Emma kam in Tirol zur Welt

Die wohl erste Vorarlbergerin des Jahres 2018 ist in Tirol auf die Welt gekommen: Emma erblickte in der Nacht auf heute um 0.12 Uhr in der Klinik Innsbruck per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Das 2.740 Gramm schwere und 50 cm lange M├Ądchen ist das erste Kind seiner Eltern, die in Lustenau (Vorarlberg) leben, teilte die Klinik der APA mit.