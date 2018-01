Neujahrsbaby wohl aus Leoben

Eine mögliche Kandidatin für den Titel des österreichischen Neujahrsbabys ist in Leoben zur Welt gekommen: Um 0.01 Uhr erblickte Julia Marie per Spontangeburt das Licht der Welt. Das 3400 Gramm schwere und 48 cm kleine Baby ist das zweite Kind seiner Eltern, die in der Steiermark leben, teilte das Krankenhaus der steirischen Stadt in der Nacht mit.

