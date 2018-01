Viele Einsätze für Feuerwehren zu Silvester

55-mal haben die Feuerwehren in Niederösterreich in der Silvesternacht zu Löscheinsätzen ausrücken müssen. In den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen kam es zu Flurbränden, in Maria Raisenmarkt (Bezirk Baden) brannte ein Strohballenlager.

In Oberösterreich brannte unter anderem die Garage eines Wohnhauses in Pasching nieder, auch in Schärding und Raab mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu Bränden ausrücken.

Ruhig ist die Silvesternacht dafür in Vorarlberg verlaufen: Laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gab es elf Einsätze. Meist handelte es sich um Brände von Hecken und Müllcontainern.

In Wien haben Rettung und Feuerwehr in der vergangenen Silvesternacht zahlreiche Einsätze absolviert. In der Donaustadt war ein Schwerverletzter zu versorgen. In Liesing setzte vermutlich eine Rakete mehrere Balkone in Brand.

