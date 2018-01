„Keine Erpressung, sondern Realität“

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat in seiner Neujahrsbotschaft mit einem Atomwaffenangriff gedroht. „Der Atomknopf ist immer auf meinem Tisch“, so Kim. Das sei „keine Erpressung, sondern die Realität“. Sein Land müsse Atombomben und Raketen nun in Massenproduktion herstellen und ihre Stationierung beschleunigen. Gleichzeitig zeigte er sich offen für Gespräche mit dem Süden, um „ein friedliches Umfeld zu schaffen“.

