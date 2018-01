Football: Buffalo beendet lange Durststrecke

Am letzten Tag des Jahres 2017 sind in der National Football League (NFL) die drei noch offenen Plätze für das Play-off vergeben worden. Neben den Atlanta Falcons und den Tennessee Titans durften sich auch die Buffalo Bills über den Aufstieg freuen. Für sie war es ein besonderes Erfolgserlebnis, denn kein anderes aktuelles Team in den großen nordamerikanischen Sportligen musste so lange auf eine Pay-off-Teilnahme warten wie die Bills.

Mehr dazu in sport.ORF.at