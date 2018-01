Bereits zehn Tote bei Protesten im Iran

Bei den regimekritischen Protesten im Iran sind nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bisher zehn Demonstranten ums Leben gekommen. Das Fernsehen gab heute zunächst keine weiteren Details dazu bekannt.

In der Nacht gingen die Proteste in mehreren Städten - auch in der Hauptstadt Teheran - weiter. Tausende gingen auf die Straße. Nach Augenzeugenberichten griff die Polizei in verschiedenen Teilen Teherans mit Wasserwerfern und Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen. Zwischen den Demonstranten seien auch einige Krawallmacher gewesen, die Sachschäden anrichteten und Autos in Brand setzen wollten.