Mann fuhr in Düsseldorf gezielt in Menschenmenge

Ein unbekannter Autofahrer soll am frühen Neujahrsmorgen in der Düsseldorfer Innenstadt versucht haben, Gäste und Türsteher einer Diskothek gezielt zu überfahren. Ein Mann wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Er schwebte zeitweise in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.

Vieles deutet nach Angaben der Ermittler darauf hin, dass der Mann die Menschengruppe vorsätzlich anfahren wollte. Spuren hätten ergeben, dass er seinen Wagen zu diesem Zweck mehrfach auf der Straße gewendet habe und auf die Gruppe zugefahren sei, sagte ein Polizeisprecher.

Es wurde vermutet, dass der Mann zuvor Besucher der Diskothek gewesen und mit anderen in Streit geraten sein könnte. Der Autofahrer floh nach dem Angriff. Die Polizei ermittelt im Fall eines versuchten Tötungsdelikts.