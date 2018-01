Ski nordisch: Stadlober Schnellste in der Verfolgung

Teresa Stadlober hat heute auf der dritten Etappe der Tour de Ski der Langläufer in Lenzerheide mit der schnellsten Laufzeit in der Skating-Verfolgung ihre starke Form erneut unter Beweis gestellt. Im Ziel fehlte der Radstädterin, die am Vortag Pech gehabt hatte, weniger als eine halbe Sekunde auf einen Top-Ten-Platz.

