Präsident: Chance statt Gefahr

Zwölf Menschen sind bei den Protesten im Iran bereits ums Leben gekommen, zehn davon am Sonntag. Am Montag tagte in der Hauptstadt Teheran eine Krisensitzung, an der auch Präsident Hassan Rouhani teilnahm. Dort warb er auch um Verständnis für die Demonstranten. Die Proteste sollten nicht als Gefahr, sondern als Chance gesehen werden, so der Reformer - wohl ein deutlicher Fingerzeig in Richtung der Hardliner im Land.

