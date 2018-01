Tennis: Thiem siegt zum Saisonauftakt

Dominic Thiem hat heute seine ATP-Saison 2018 mit einem Sieg eröffnet. Der Weltranglisten-Fünfte setzte sich beim Turnier in Doha gegen Jewgeni Donskoi in zwei Sätzen durch und steht damit im Achtelfinale. Der Niederösterreicher, der nach einem verpatzten Herbst heuer wieder voll durchstarten will, hatte in seinem ersten Duell mit dem Russen nur im ersten Satz Probleme.

