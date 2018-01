„Nichts als Lügen und Betrug“

US-Präsident Donald Trump hat in seinem ersten Tweet im neuen Jahr den US-Verbündeten Pakistan in deutlichen Worten kritisiert. Er warf dem Land am Montag vor, „Terroristen“ Zuflucht zu gewähren, und drohte, US-Hilfen für Islamabad einzustellen. Die USA hätten dem Pakistan in den vergangenen 15 Jahren über 33 Mrd. Dollar an Hilfen gegeben und dafür „nichts als Lügen und Betrug“ zurückbekommen, so Trump. In Pakistan rief die Botschaft scharfe Reaktionen hervor - der pakistanische Außenminister ortete „Frust“ hinter Trumps Tweet.

