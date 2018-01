Fußball: ManUnited zu Neujahr zurück in Erfolgsspur

Nach zuletzt drei Unentschieden in der Premier League und insgesamt vier sieglosen Pflichtspielen in Folge hat Manchester United zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Neujahrstag kamen die „Red Devils“ beim FC Everton zu einem 2:0-Sieg. Für Stürmerstar Wayne Rooney verlief das Treffen mit seinem Ex-Club damit alles andere als positiv. Evertons Stadtrivale FC Liverpool dagegen begann das Jahr mit einem Sieg über Burnley.

Mehr dazu in sport.ORF.at