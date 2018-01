Mehr als 300 Prominente dabei

Über 300 Schauspielerinnen, Regisseurinnen und Frauen aus der US-Unterhaltungsindustrie haben sich zur Initiative Time’s Up gegen sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz und für mehr Geschlechtergerechtigkeit zusammengeschlossen. Die Organisation stellte sich am Montag in einem offenen Brief vor, der in der „New York Times“ veröffentlicht wurde. Prominente Mitglieder sind etwa Cate Blanchett, Natalie Portman und „Grey’s Anatomy“-Produzentin Shonda Rhimes. Sie wollen dafür sorgen, dass sexuelle Belästigung aus Hollywood verschwindet - aber auch Frauen in schlecht bezahlten Branchen helfen.

