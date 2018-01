Vierschanzentournee: Frühes Aus für Kraft in Garmisch

Das Jahr 2018 hat gestern für Österreichs Skispringer mit einem Totalabsturz begonnen. Die ÖSV-Adler konnten sich beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im Rahmen der Vierschanzentournee überhaupt nicht in Szene setzen. Nur zwei von sechs heimischen Athleten erreichten das Finale. Besonders bitter: Auch Stefan Kraft, zum Auftakt in Oberstdorf noch Vierter, scheiterte. Während seine Chancen auf einen Tournee-Gesamtsieg dahin sind, hat Kamil Stoch seine Karten noch verbessert.

