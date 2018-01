Weitere Tote bei Protesten im Iran

Bei einer Welle politischer Proteste sind im Iran mindestens 20 Menschen umgekommen, darunter ein Revolutionswächter. Präsident Hassan Rouhani räumte ein, dass die Regierung die Lage nicht mehr völlig kontrolliere. Die USA und Israel unterstützten die Proteste und äußerten ihre Hoffnung auf einen politischen Umsturz in Teheran.

Wie das iranische Staatsfernsehen berichtet, starben in der Nacht auf heute weitere neun Menschen in der Region um Isfahan im Zentrum des Landes. Sechs Demonstranten, ein Mitglied der Revolutionsgarden, ein Passant und ein Polizist seien getötet worden, heißt es. Damit stieg die Zahl der Todesopfer im Zentral-, West und Südwestiran auf mindestens 20 Personen.

Rouhani kritisiert Hardliner

In Sozialen Netzwerken wird behauptet, dass die Polizei in Dutzenden Städten auf die Demonstranten schieße. Diese Berichte ließen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Zuvor hatte in der Hauptstadt Teheran eine Krisensitzung getagt, an der auch Präsident Rouhani teilgenommen hatte. Dort warb der Regierungschef auch um Verständnis für die Demonstranten. Die Proteste sollten nicht als Gefahr, sondern als Chance gesehen werden, so der Reformer - wohl ein deutlicher Fingerzeig in Richtung der Hardliner im Land.

„Stop the Bomb“ fordert Unterstützung der Protestierenden

Das irankritische Bündnis „Stop the Bomb“ kritisierte unterdessen das „Schweigen der österreichischen Politik angesichts der mutigen Proteste im Iran“. Das Mindeste wäre es, so wie beispielsweise die kanadische Regierung den Demonstrierenden die Unterstützung auszusprechen und die Repression des Regimes deutlich zu verurteilen, heißt es in ihrer Aussendung.

Stephan Grigat, der wissenschaftliche Direktor von „Stop the Bomb“, stellte die Frage, wo die Stellungnahmen von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) blieben. „Es braucht eine grundlegende Wende in der österreichischen und europäischen Iran-Politik: Keine Unterstützung für das Regime – jede Unterstützung für seine säkularen Gegner.“

