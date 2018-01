Lange Schlangen durch Computerpanne auf US-Flughäfen

An mehreren US-Flughäfen sind gestern (Ortszeit) die Computer der Einwanderungsbehörden ausgefallen. Die Panne dauerte rund zwei Stunden, was für international Reisende zu längeren Wartezeiten als üblich führte, wie die Zoll- und Grenzschutzbehörde erklärte.

Zum Ausfall kam es gegen 19.30 Uhr New Yorker Ortszeit. Die Panne war gegen 21.30 Uhr (3.30 Uhr MEZ) behoben, wie die Behörde mitteilte. Zurzeit gebe es keinen Hinweis darauf, dass es sich bei der Unterbrechung der Systeme um einen bösartigen Akt gehandelt habe.

Betroffen waren große Flughäfen wie John F. Kennedy International Airport in New York und Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Reisende berichteten via Twitter von langen Warteschlangen und Chaos.