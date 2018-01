Großer Andrang bei Gurlitt-Ausstellung in Bern

Das Kunstmuseum Bern ist vom Ansturm der Besucher bei seiner Gurlitt-Ausstellung überwältigt. Seit der Eröffnung Anfang November bis zum Jahresende seien gut 78.000 Besucher gekommen, sagte die Direktorin des Museums, Nina Zimmer. Das sind mehr als 1.500 pro Tag.

Vor den Kassen gebe es selbst an Werktagen Schlangen. Cornelius Gurlitt, Sohn eines der Kunsthändler Adolf Hitlers, hatte seinen erst 2012 entdeckten Bestand überraschend dem Schweizer Museum vermacht. Ein Teil davon ist zurzeit auch in Deutschland in der Bundeskunsthalle Bonn zu sehen.

Zimmer räumt ein, dass es sich bei Gurlitts Nachlass eher um einen Lagerbestand als eine bedeutende Sammlung handelt. „Ist es die bedeutendste Entdeckung von Kunstwerken? Nein“, sagt sie. „Es sind aber sehr schöne Werke dabei.“ Besucher seien von der Qualität der Kunst berührt: „Weil die Werke nie zu sehen waren, wirken sie taufrisch, und doch ist es etwa ein Macke oder ein Dix“, sagte Zimmer.