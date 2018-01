Van der Bellens Neujahrsrede im Zeichen des Gedenkens

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag seine erste Neujahrsansprache gehalten. Die Rede stand ganz im Zeichen des Jubiläums- und Gedenkjahrs 2018, in dem sich die Gründung der Republik Österreich 1918 ebenso jährt wie der „Anschluss“ an Nazi-Deutschland 1938. Die „großen, lichten Augenblicke“ werden würdig gefeiert, man dürfe aber auch die „dunkelsten Aspekte unserer Geschichte niemals vergessen“, so Van der Bellen.

