Staatsanwalt prüft Verhetzung durch AfD-Politikerinnen

Wegen eines Tweets über muslimische Männer ist die Politikerin der rechtspopulistischen AfD Beatrix von Storch zigfach wegen möglicher Volksverhetzung angezeigt worden - die Kölner Staatsanwaltschaft schätzt die Strafanzeigen auf mehrere hundert.

Aus dem ganzen Bundesgebiet seien Anrufe von Behörden eingegangen, um das Aktenzeichen zu erfragen, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn heute der dpa. Anzeigen gingen auch gegen Alice Weidel ein, die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion.

Von Storch, die wie Weidel dem AfD-Bundesvorstand angehört, hatte nach einem Tweet der Kölner Polizei auf Arabisch nach der Silvesternacht getwittert: „Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch. Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?“ Die Kölner Polizei hatte in mehreren Sprachen - darunter Arabisch - Neujahrswünsche über Twitter verschickt.

Twitter-Account vorübergehend gesperrt

Die Polizei sieht in von Storchs Tweet den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Twitter sperrte der Politikerin zufolge zeitweise ihren Account. AfD-Fraktionschefin Weidel sprach daraufhin von Zensur durch das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz. „Unsere Behörden unterwerfen sich importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, Messer stechenden Migrantenmobs“, schrieb Weidel auf Twitter.

Weidel habe per Twitter auf die Löschung eines möglicherweise volksverhetzenden Tweets der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch reagiert, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Willuhn. „Auch das sehen verschiedene private Dritte als Volksverhetzung an“, sagte er. Bis zum Dienstagvormittag sei die Zahl der Anzeigen auf bis zu 90 angewachsen - bei weiter steigender Tendenz.