Korosec: Seniorenrat will sich „überall einmischen“

Ingrid Korosec, Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, hat mit 1. Jänner turnusmäßig den Vorsitz im Seniorenrat übernommen. Sie kündigte an, dass sich der Rat „überall einmischen“ wolle. „Es gibt nichts, wo Senioren nicht betroffen sind“, nannte sie die Bereiche Wohnen und Mobilität als Beispiele. Und außerdem werden die Senioren eine immer stärkere politische Größe. 2030 werden bereits 30 Prozent der Bevölkerung über 65 sein.

Korosec hätte gerne statt des gesetzlichen Pensionsalters ein „Referenzalter“. Dieses könne zunächst auch bei 65 Jahren liegen wie das derzeit gesetzliche. Damit sollte dann jeder selbst entscheiden können, wann er in Pension geht. Die Zu- und Abschläge sollten aber versicherungsmathematisch berechnet werden, meinte die Präsidentin.

Experten sollen Modell erarbeiten

Derzeit gibt es für die Korridorpension (ab 62) einen Malus von 5,1 Prozent pro Jahr und einen Bonus (bis 68) von 4,2 Prozent. Zwar nicht im Regierungsprogramm verankert, aber angedacht sei, dass dieser Abschlag etwas angehoben wird, etwa auf 5,5 Prozent. Auf denselben Wert müsste dann auch der Zuschlag steigen, argumentierte Korosec. Ein konkretes Modell sollte mit Experten, auch aus dem Ausland, erarbeitet werden.

Entscheidend ist für Korosec die Angleichung des faktischen an das gesetzliche Pensionsalter. Ein Jahr mehr brächte 1,3 Milliarden Euro; würden alle mit 65 statt mit 60 in Pension gehen, brächte das rund sieben Milliarden Euro. Der Staat finanziert die ASVG-Pensionen mit rund acht Milliarden Euro. Damit könnte sich die breite Masse der rund zwei Millionen ASVG-Pensionisten ihre Pensionen fast selbst bezahlen, wenn alle mit 65 in Pension gingen.

„Partnerschaft statt Klassenkampf“

Um die Menschen länger im Arbeitsprozess zu halten, ruft die Präsidentin des Seniorenrates Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf, an einem Strang zu ziehen. „Partnerschaft statt Klassenkampf ist angesagt.“ Es müsse „Goodies“ für beide Seiten geben. Rechtzeitig müssten Umschulungen angeboten werden, die die Unternehmer und die öffentliche Verwaltung finanzieren.

Stolz ist Korosec, dass sie im Regierungsprogramm Verbesserungen für Personen erreicht habe, die in der Pension noch arbeiten. So soll der Pensionsversicherungsbeitrag künftig wegfallen, wenn man neben der gesetzlichen Alterspension noch weiterarbeitet. Außerdem soll laut Regierungsprogramm der Zuverdienst ab dem gesetzlichen Pensionsalter bis zur Geringfügigkeit zugelassen werden.

Der Pensionistenverband, das rote Pendant des ÖVP-Seniorenbundes, kritisiert hingegen das Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ. Ältere Menschen würden sorgenvoll ins neue Jahr blicken, heißt es in einer Aussendung. Grund dafür seien die entweder „unsozialen, oder nicht treffsicheren oder fehlenden Maßnahmen im Regierungsprogramm. 2018 hat ja bereits mit einem sozialpolitischen Kahlschlag begonnen, weil ÖVP und FPÖ das Beschäftigungsprogramm ‚Aktion 20.000‘ beendet haben.“