Verletzte bei neuerlichem Großbrand in New York

Nur wenige Tage nach einem der schlimmsten Brände in New York seit Jahrzehnten ist im Stadtteil Bronx erneut ein Gebäude in Flammen aufgegangen. Mindestens 16 Menschen wurden verletzt, darunter nach Medienberichten neun Kinder. Keines der Opfer befinde sich in Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr heute mit.

AP/Seth Wenig

Der Brand war in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in einem Möbelgeschäft ausgebrochen und hatte sich rasch in die darüber liegenden Wohnungen ausgebreitet. Fernsehaufnahmen zeigten dicken Rauch, der aus den Fenstern des vierstöckigen Gebäudes kam, während mehr als 200 Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpften.

WATCH #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/4ly7apGp92 — FDNY (@FDNY) 2. Januar 2018

In der Bronx hatte es innerhalb der vergangenen Woche mehrfach schwer gebrannt. Ein Feuer in einem New Yorker Wohnhaus tötete am Donnerstag zwölf Menschen, darunter ein Baby und drei weitere Kinder. Dort hatte ein Kind in einer Wohnung im Erdgeschoß an einem Herd gespielt und so den Brand verursacht.