Wirtschaftliche Lage als Auslöser

Seit Tagen gehen im Iran landesweit Tausende Menschen auf die Straße. Es sind die größten Demonstrationen in dem Land seit der blutig niedergeschlagenen Protestbewegung von 2009 gegen die Wiederwahl des damaligen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad. Doch anders als damals richtet sich der scheinbar aus dem Nichts losgebrochene Protest in erster Linie gegen die wirtschaftliche Lage im Land. Mittlerweile kommen aber auch die religiösen Hardliner an der Staatsspitze in die Kritik, ebenso wie die teure Außenpolitik in den Krisenherden rund um das Land. Mitten in dieser hochexplosiven Mischung gerät der moderate Präsident Hassan Rouhani zunehmend zwischen die Fronten.

Lesen Sie mehr …