Insgesamt neun Häftlinge aus Berliner Gefängnis geflohen

Aus der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee sind nach jüngsten Angaben der Senatsverwaltung binnen fünf Tagen neun Häftlinge verschwunden. Vier von ihnen flohen am vergangenen Donnerstag aus dem geschlossenen und fünf weitere seither aus dem offenen Vollzug, wie der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt heute erklärte. Nach sieben von ihnen wird weiter gefahndet.

Einer der vier am Donnerstag aus dem geschlossenen Vollzug geflohenen Häftlinge stellte sich laut Behrendt am Dienstag zusammen mit einem Anwalt. Der Mann werde nun „in eine Anstalt mit höheren Sicherheitsvorkehrungen verlegt“, erklärte der Senator. Einer der fünf aus den offenen Vollzug verschwundenen Freigänger war den Angaben zufolge am Montag wieder gefasst worden.

Die Freigänger verbüßten Ersatzfreiheitsstrafen. Die vier Ausbrecher saßen wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahls, Wohnungseinbruchs und Erschleichens von Leistungen in Haft. Einer von ihnen wäre bereits im März entlassen worden.