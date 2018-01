USA warnen Nordkorea vor weiterem Raketentest

Die USA drohen Nordkorea im Falle eines weiteren Raketentests mit Konsequenzen. „Wir hören Berichte, dass Nordkorea sich womöglich auf einen weiteren Raketentest vorbereitet“, sagte UNO-Botschafterin Nikki Haley gestern in New York. „Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber wenn doch, dann müssen wir noch schärfere Maßnahmen gegen das nordkoreanische Regime zum Tragen bringen.“ Details zu den potenziellen Tests oder Maßnahmen nannte Haley nicht.

Trump: „Mein Atomknopf ist größer“

US-Präsident Donald Trump hat sich unterdessen erneut via Twitter mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un angelegt. Dieser habe just erklärt, dass der „atomare Knopf immer auf seinem Schreibtisch“ sei, schrieb Trump und bezog sich dabei auf eine Äußerung Kims in dessen Neujahrsansprache. „Wird jemand aus seinem verarmten und ausgehungertem Regime ihn bitte darüber informieren, dass auch ich einen atomaren Knopf habe“, so der US-Präsident. „Aber er ist viel größer und mächtiger als seiner, und mein Knopf funktioniert!“

Zuvor hatte Südkorea ein überraschendes Gesprächsangebot des nordkoreanischen Machthabers angenommen. „Ich betone, die Regierung ist zu Gesprächen mit Nordkorea zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jeglicher Form bereit“, erklärte der südkoreanische Vereinigungsminister Cho Myong Gyon.

