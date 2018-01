USA blockieren Verkauf von MoneyGram nach China

Die USA blockieren erneut Übernahmepläne eines chinesischen Unternehmens. Der Ausschuss für Auslandsinvestitionen, Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), untersagte den Verkauf des US-Zahlungsabwicklers MoneyGram an den chinesischen Onlinehändler Alibaba wegen Sorgen um die nationale Sicherheit, wie beide Unternehmen gestern (Ortszeit) mitteilten.

Der Ausschuss soll Zweifel an der Sicherheit der Daten von US-Bürgern gehegt haben, hieß es. Der Alibaba-Ableger Ant Financial und MoneyGram hoben daraufhin ihre 1,2 Mrd. Dollar (rund 994,6 Mio. Euro) schwere Kaufvereinbarung vom April auf.

Die USA hatten zuletzt mehrfach Übernahmen durch chinesische Unternehmen verboten - so etwa die 1,3 Milliarden Dollar schweren Kaufpläne einer US-Beteiligungsgesellschaft mit China-Verbindungen für den Halbleiterhersteller Lattice Semiconductor. Wegen US-Bedenken gab auch eine chinesische Investorengruppe den Einstieg beim digitalen Kartendienst Here auf, der mehrheitlich BMW, Daimler und Audi gehört.