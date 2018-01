Geschäfte trotz Iran-Sanktionen: Banker in NY verurteilt

Der türkische Banker Mehmet Hakan Atilla, der dem Iran illegale Geschäfte entgegen den Sanktionen der USA ermöglichte, ist in einem New Yorker Prozess schuldig gesprochen worden. Die Jury befand Atilla, gegen den der Goldhändler Reza Zarrab ausgesagt hatte, in fünf von sechs Anklagepunkten für schuldig, bestätigte eine Gerichtssprecherin der dpa heute.

Der 34-jährige Zarrab hatte in dem Prozess eigentlich selbst auf der Anklagebank sitzen sollen, hatte sich dann aber schuldig bekannt und trat als Belastungszeuge auf. Im Gerichtssaal sagte er aus, dass selbst der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan von dem Komplott gewusst und den Geschäften mit Gold gegen Öl zugestimmt habe.