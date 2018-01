Tennis: Viertelfinal-Einzug für Thiem in Doha

Dominic Thiem ist gestern ins Viertelfinale des ATP-Turniers in Doha eingezogen. In seinem zweiten Match beim Wüstenevent in Katar bezwang der als Nummer eins gesetzte Österreicher den Slowenen Aljaz Bedene in zwei Sätzen. In der Runde der letzten acht trifft Thiem auf den griechischen Qualifikanten Stefanos Tsitsipas.

