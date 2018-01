Kältewelle in USA: Tausende Flüge gestrichen

Entlang der US-Ostküste sorgen Eiseskälte und anhaltender Schneefall weiter für Chaos. Auf den wichtigsten Flughäfen in New York und New Jersey wurden vorsorglich rund 2.700 Flüge gestrichen, wie der US-Nachrichtensender CNN berichtete.

Neben arktischen Temperaturen warnte der US-Wetterdienst an der Ostküste vor starken Schneefällen und Winden, die in einigen Gebieten auch zu Stromausfällen führen könnten.

Im US-Staat South Carolina schloss der Flughafen Charleston nach eigenen Angaben seine Landebahnen wegen des Winterwetters. Der Unterricht an Schulen in New York City fällt wegen des Schneesturms aus, wie Bürgermeister Bill de Blasio via Twitter bekanntgab.