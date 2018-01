Sturm führte zu 315 Einsätzen allein in Vorarlberg

Mit orkanartigen Windböen ist Sturm „Burglind“ gestern über Vorarlberg hinweggefegt. Es gab hier 315 Einsätze. Der Sturm hatte etwa in Frastanz 200 Quadratmeter des Daches des Sozialzentrums weggefegt.

Das schwere Sturmtief sorgte auch in anderen Teilen Europas für Turbulenzen. In Deutschland waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, Straßen waren blockiert, der Zugsverkehr gestört. In Spanien und Frankreich gab es Todesopfer und etliche Verletzte.

