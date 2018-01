Tausende Flüge gestrichen

Die US-Ostküste erstarrt in Eis: Arktische Kälte und anhaltender Schneefall sorgen für beträchtliche Einschränkungen, in New York City bleiben die Schulen am Donnerstag geschlossen. Auf den wichtigsten Flughäfen wurden rund 2.700 Flüge gestrichen. In Florida fiel erstmals seit 29 Jahren eine signifikante Menge an Schnee. Bei dem Wintersturm handelt es sich um eine „Bombogenese", ein außergewöhnlich schneller Druckabfall innerhalb des Tiefdruckgebiets. Das sorgt zusätzlich für Wind in Orkanstärke.

