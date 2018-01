Wiener U-Bahn-Station Karlsplatz undicht

Wenn es regnet, tropft es auch in der U-Bahn-Station Karlsplatz. Undichte Dehnungsfugen führten dazu, dass das Wasser den Weg in die Station findet, heißt es von den Wiener Linien. Diese schauen sich die Situation derzeit an.

Mehr dazu in wien.ORF.at