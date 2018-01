Aktualisierung löst nur Teil der Probleme

Zwei Sicherheitslücken bedrohen praktisch alle Computer der letzten 20 Jahre sowie aktuelle Smartphones. Die am Donnerstag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellten Angriffsmethoden „Meltdown“ und „Spectre“ nutzen Schwachstellen in Computerprozessoren, um Zugriff auf an sich geschützte Daten wie etwa Passwörter zu erlangen. Einer der beteiligten Entdecker zeigte sich „schockiert, dass das funktioniert“. Mit einer Softwareaktualisierung lässt sich nur eines der Probleme dauerhaft beheben - vor allem „Spectre“ sorgt damit in der IT-Branche für Aufruhr.

