Langlauf: Stadlober erneut in den Top Sieben

Teresa Stadlober hat nach ihrem Galaauftritt in Lenzerheide auch in Oberstdorf ihre starke Form unter Beweis gestellt. Einen Tag nach der sturmbedingten Absage der Rennen im Allgäu schaffte die Salzburgerin heute im Massenstart über 10 km erneut einen Platz in den Top Sieben. Auf den ersten Podestplatz fehlten Stadlober lediglich 2,6 Sekunden. Bei den Männern hatten die Österreicher im Schatten der siegreichen Norweger hingegen Pech.

