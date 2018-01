Fokus auf zwei Themen

Die ÖVP-FPÖ-Koalition ist am Donnerstag im südsteirischen Schloss Seggau zu ihrer ersten Regierungsklausur zusammengekommen. Vor allem zwei Themen strichen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) vor Beginn des Arbeitstreffens noch einmal hervor: die Senkung der Arbeitslosenversicherung und die Kürzung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland. Zu beiden soll der Ministerrat am Freitag Gesetzesvorschläge in Begutachtung schicken. Darüber hinaus betonten die beiden Koalitionschefs bei ihrem gemeinsamen Auftritt ganz besonders die Harmonie im neuen Regierungsteam. Wenngleich zumindest bei einem Thema die Absprache nicht ganz perfekt geklappt haben dürfte.

