CSU für Große Koalition - aber nicht um jeden Preis

Mit Kompromisssignalen an die SPD und zugleich klarer Kante geht die CSU in die entscheidende Phase der Sondierungen über eine neuerliche große deutsche Regierungskoalition.

„Ich werde persönlich alles dafür tun, dass diese Koalition zustande kommt“, sagte CSU-Chef Horst Seehofer heute vor Beginn der traditionellen Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag im oberbayrischen Kloster Seeon. „Dieses Projekt kann gelingen, wenn der potenzielle Koalitionspartner in der Sache nicht überzieht.“ Das liege aufgrund der Situation der SPD aber im Bereich des Möglichen.

Deutschland brauche eine stabile Regierung, sagte der bayrische Ministerpräsident. Bei den Sondierungen müssten CDU, CSU und SPD eine Antwort finden auf das Ergebnis der Bundestagswahl im vergangenen September. Alle drei Parteien hatten bei der Wahl deutliche Stimmenverluste. Seehofer bekräftigte aber auch zentrale Forderungen wie die einer Obergrenze bei Flüchtlingen sowie einer weiteren Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus.

Fahrplan steht

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten erst am Vortag in Berlin den Fahrplan für die am Sonntag beginnenden Sondierungen abgesteckt und hinterher Zuversicht verbreitet. Die Sondierungen sollen am 11. oder 12. Jänner zu Ende gehen. Zum Abschluss soll es eine gemeinsame Erklärung der drei Parteien geben.