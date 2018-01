Deutscher Weinhändler Hawesko will Wein & Co kaufen

Der deutsche Weinhändler Hawesko will den österreichischen Konkurrenten Wein & Co kaufen. Die Hamburger Holding gab heute Nachmittag in einer Pflichtmitteilung bekannt, dass sie Wein-&-Co-Eigentümer Heinz Kammerer „Interesse am Unternehmen bekundet hat, zurzeit aber keine konkreten Verhandlungen stattfinden“.

Der führende europäische Weinhändler Hawesko reagierte damit auf „im Markt geäußerten Gerüchte um eine mögliche Akquisition des österreichischen Weinhandelsunternehmens“. Zuvor hatte der „Standard“ berichtet, dass Wein & Co an Hawesko verkauft werden soll. Eigentümer und Geschäftsführer Kammerer war am Nachmittag auf APA-Anfrage nicht zu erreichen.

Hawesko erläuterte in der Mitteilung, gemäß der im Geschäftsbericht 2016 veröffentlichten Strategie „kontinuierlich nach sinnvollen Ergänzungen im In- und europäischen Ausland“ zu suchen. Kammerer sagte laut „Standard“, dass er einerseits angesichts seines nahenden 70. Geburtstags an seine Nachfolge denken müsse und es andererseits immer wieder Kontakte gebe. „Ich bekomme im Jahr fünf Angebote.“ Von einem konkreten Verkauf wollte er aber dem Zeitungsbericht zufolge nichts wissen.