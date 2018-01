Zugsunglück in Südafrika: 18 Tote, über 260 Verletzte

Die Zahl der Toten bei dem schweren Zugsunglück in Südafrika ist auf 18 gestiegen. Das teilte die südafrikansiche Bahnbehörde mit. Über 260 Menschen wurden verletzt. Südafrikas Verkehrsminister Joseph Maswanganyi sprach in einem Fernsehinterview am Nachmittag an der Unglücksstelle von zwölf Toten. Die Zahl der Toten könne aber noch weiter steigen, sagte Maswanganyi weiter. Unter den Verletzten seien einige in sehr kritischem Zustand.

Auch Stunden nach dem Unglück suchten Bergungsteams nach Passagieren, die noch in den entgleisten Waggons eingeklemmt sein könnten.

Das Unglück ereignete sich in der Früh an einem Bahnübergang in der östlichen Mitte des Landes, etwa auf halber Strecke zwischen den Großstädten Johannesburg und Bloemfontein. Ein Lastwagen mit zwei Anhängern habe versucht, die Schienen zu überqueren, sagte der Minister. Dabei habe sich der Fahrer bei der Länge seines Gespanns verschätzt und stieß mit dem Zug zusammen.

Einige Opfer wurden Medienberichten zufolge direkt an der Unglücksstelle behandelt, andere wurden ins Krankenhaus gebracht. Einige Passagiere konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Angesichts der derzeitigen Schulferien sind die Züge in Südafrika besonders voll.