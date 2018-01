Rückversicherer mit düsterer Prognose

Für die Versicherungen ist 2017 das teuerste Jahr der Geschichte gewesen. Hurrikans und andere Naturkatastrophen kosteten die Branche weltweit rund 135 Milliarden Dollar, mehr als je zuvor. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die der Rückversicherer Munich Re am Donnerstag in München veröffentlichte. Hauptursache war die Serie schwerer Wirbelstürme, die im vergangenen Herbst die Karibik und die US-Ostküste traf. Wenig optimistisch ist die Branche auch in ihren Prognosen für die Zukunft.

