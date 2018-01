Trump bricht mit Bannon

Es ist noch nicht einmal erschienen - und wenn es nach den Anwälten von US-Präsident Donald Trump geht, soll es das auch nicht: Sie wollen die Veröffentlichung des Buches „Fire and Fury“ („Feuer und Zorn“) des US-Journalisten Michael Wolff verbieten. Auch Auszüge daraus sollen nicht publiziert werden dürfen. Erste Auszüge aus dem Buch lassen Trump in wenig schmeichelhaftem Licht erscheinen, unter anderem attackiert ihn darin sein ehemaliger Berater Steve Bannon scharf. Trump brach in einer ersten Reaktion mit Bannon und droht mit rechtlichen Schritten.

