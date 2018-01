Lawinengefahr: Straßen in Salzburg und Vorarlberg gesperrt

Heute Abend wird die Tauernautobahn (A10) bei Flachauwinkl (Salzburg) komplett gesperrt. In dem Bereich bis zum Tauerntunnel müssen Lawinen gesprengt werden. Auch die Ausweichroute über den Radstädter Tauern wird geschlossen.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at

Arlbergstraße gesperrt: Lech nicht erreichbar

Auch in Vorarlberg gilt oberhalb von 2.000 Metern Lawinenwarnstufe vier, also große Lawinengefahr. Deswegen muss auch die Arlbergstraße gesperrt werden. Ab 20.00 Uhr gilt eine Vollsperre in beiden Richtungen ab Langen am Arlberg: Dann sind Lech und Zürs vorerst nicht mehr erreichbar.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at