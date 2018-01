Zahlreiche Opfer bei Selbstmordanschlag in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich heute ein Selbstmordattentäter in der Nähe einer großen Menschenansammlung in die Luft gesprengt. Es habe zahlreiche Opfer gegeben, teilten Behördenvertreter mit. Nach Angaben des Innenministeriums sprengte sich der Attentäter neben einer Gruppe von Polizisten in die Luft, die bei einer Demonstration für Sicherheit sorgen sollten.