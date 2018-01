Arlbergstraße gesperrt

Der Winter zeigt sich derzeit von seiner weniger angenehmen Seite: In vielen alpinen Gebieten im Westen Österreichs herrscht akute Lawinengefahr. In Vorarlberg und großen Teilen Tirols herrscht Lawinenstufe vier und damit die zweithöchste Warnstufe. In Vorarlberg wurde die Arlbergstraße gesperrt, Lech und Zürs sind zumindest bis Freitagfrüh nicht erreichbar. In Teilen Tirols soll die Gefahr durch neuerlichen Schneefall am Wochenende weiter steigen. Am Donnerstag löste sich in Ischgl bereits eine Lawine, ein Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

