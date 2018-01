Skispringen: Stoch vor Tournee-Gesamtsieg

Kamil Stoch bleibt bei der 66. Ausgabe der Vierschanzentournee das Maß der Dinge. Nach seinen Siegen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen triumphierte der Pole gestern auch auf dem Innsbrucker Bergisel. Der Doppelolympiasieger von 2014 kann nun am Samstag in Bischofshofen nicht nur den Tournee-Sieg abholen, sondern auch den Grand Slam von Sven Hannawald wiederholen. Für die Österreicher setzte es hingegen erneut einen Dämpfer.

