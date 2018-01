US-Sängerin Mary J. Blige bekommt Hollywood-Stern

Die US-Sängerin Mary J. Blige (46, „No More Drama“) hat neun Grammy-Trophäen gewonnen, mehr als 50 Millionen Platten verkauft und in mehreren Film- und TV-Produktionen mitgespielt. Nun wird das Multitalent auf dem berühmten „Walk of Fame“ im Herzen von Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt.

APA/AP/Invision/Chris Pizzello

Nach Mitteilung der Veranstalter soll Blige am 11. Jänner den 2.626. Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Als Gastredner wird der Rapper und Produzent Sean „Diddy“ Combs erwartet.

Blige ist derzeit in dem Südstaatendrama „Mudbound“ in einer Nebenrolle zu sehen. Ihr Auftritte brachten ihr mehrere Nominierungen für Preise ein, darunter für zwei Golden Globes als Nebendarstellerin und für den Song „Mighty River“. Durch Hits wie „Family Affair“, „Be Without You“, „Real Love“ und „Just Fine“ zählt sie zu den erfolgreichsten R’n’B-Sängerinnen.