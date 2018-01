Treffen für Dienstag geplant

Nach monatelanger Eskalation mehren sich im Nordkorea-Konflikt die Entspannungssignale: Nord- und Südkorea haben sich nach Angaben aus Seoul auf direkte Gespräche in der kommenden Woche geeinigt - dazu kam am Freitag im Süden ein Fax aus Nordkorea an. Dabei soll es in erster Linie um die Teilnahme des Nordens bei den Olympischen Winterspielen im Februar gehen, aber auch um die generelle Verbesserung der Beziehungen. Und auch US-Präsident Donald Trump schlägt im Streit über Nordkoreas Atomwaffenprogramm vorerst moderatere Töne an.

Lesen Sie mehr …