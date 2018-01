Trump wollte Justizminister in Russland-Ermittlungen halten

US-Präsident Donald Trump wollte Justizminister Jeff Sessions laut einem Medienbericht davon abhalten, sich aus den Ermittlungen zur Russland-Affäre zurückzuziehen. Der Rechtsberater des Weißen Hauses, Don McGahn, habe im März auf Anweisung Trumps vergeblich versucht, Sessions davon zu überzeugen, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen. Sonderermittler Robert Mueller sei darüber informiert.

Mueller soll im Auftrag des Justizministeriums feststellen, ob es zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland geheime Absprachen gab. Dem Vernehmen nach untersucht er in diesem Zusammenhang auch, ob Trump versucht hat, auf Ermittlungen des FBI einzuwirken.

Trump-Buch erscheint heute

Der Justizminister hatte noch vor der Amtseinführung Kontakt zum damaligen russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak. In einer Anhörung vor dem Senat verneinte der oberste US-Ankläger das aber - eine Lüge. Wegen Befangenheit hält sich Sessions aus den FBI-Ermittlungen heraus, was bei Präsident Trump bereits auf Kritik gestoßen war.

Heute soll übrigens auch das Buch „Fire and Fury“ („Feuer und Zorn“) erscheinen. Darin wird von einem chaotischen, dysfunktionalen Weißen Haus unter Trump berichtet. Im Zentrum steht Trumps einstiger Vertrauter Steve Bannon, der schwere Vorwürfe gegen Trump Jr. erhebt. Dessen Treffen mit einer russischen Anwältin mitten im Präsidentschaftswahlkampf 2016 sei „Verrat“ und „unpatriotisch“ gewesen.

Mehr dazu in Trump bricht mit ehemaligem Berater